Один из крупнейших экспортеров вина в РФ почти вдвое увеличил производство премиальных вин

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей вина в РФ - компания "Фанагория" - в 2021 году практически в два раза увеличила производство премиальных выдержанных вин, также на треть выросло производство виноградной водки - чачи. Всего же произведено около 2 млн декалитров алкогольной продукции, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе компании.

В Краснодарском крае производится 45% всего российского вина, по данным администрации Краснодарского края, в регионе собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая прошлого года. К потерям привели летние подтопления в регионе. В 2021 году экспорт вина на Кубани вырос на 25% - до 448 тыс. декалитров. Кубанское вино поставляют в 18 стран.

"В 2021 году одна из крупнейших виноделен России "Фанагория" произвела 2 млн дал алкогольной продукции, практически удвоив объем выпуска премиальных выдержанных вин, а также на треть увеличив выпуск виноградной водки (чачи) и коньяков на 15%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошедшем году компания выпустила 1,6 млн дал виноградных вин, в том числе 59,6 тыс. дал выдержанных и 236,5 тыс. дал шампанских и игристых вин, а также 87,8 тыс. дал коньяков и 59,5 тыс. дал виноградной водки (чачи). Кроме того, в 2021 г. был удвоен объем производства сортового виноградного сока "Рислинг" и "Каберне", он составил почти 366,5 тыс. бутылок 0,375 л. Бондарный цех "Фанагории" произвел около 900 бочек разных объемов. В питомнике компании произведено 862 тыс. привитых саженцев винограда.

Также в пресс-службе отметили, что все напитки производятся из винограда, выращенного на Таманском полуострове.

"Для нас важно, что наша продукция становится все больше востребована на внешних рынках. В прошлом году объем экспорта вина на 25% превысил показатель предыдущего года", - заявил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

О виноделии на Кубани

Краснодарский край является одним из ведущих винодельческих регионов в России, общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в стране. В крае установлено 9 географических объектов с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и 21 территория производства вин с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Общая площадь виноградников Кубани на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в РФ. Основные товарные виноградники расположены: Темрюкский район - 19 тыс. га, Анапа - 4 тыс. га, Новороссийск - 1,7 тыс. га, Крымский район - 1,3 тыс. га, Геленджик - 0,3 тыс. га. В крае 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.