Экс-премьер Литвы оценил ущерб от отказа транзита белорусских удобрений

ВИЛЬНЮС, 13 января. /ТАСС/. Ущерб, который понесет Литва в результате отказа от транзита белорусских калийных удобрений, объявленного угрозой национальной безопасности, составит более €1 млрд. С такой оценкой действий властей выступил экс-премьер Литвы Саулюс Сквернялис, сообщило в четверг агентство ELTA.

"Расторжение договора [о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский морской порт удобрений производства ОАО "Беларуськалий", в отношении которых действуют санкции США], потеря железной дорогой и портом доходов, увольнение работников плюс невыполнение соглашений с третьими странами, куда должны были доставляться эти удобрения, и будущие претензии, которые наверняка будут, судебные издержки - все это приведет к ущербу от €1 млрд до нескольких миллиардов", - приводятся в сообщении слова экс-премьера.

Он выразил недоумение выводами правительства, согласно которым транзит белорусских удобрений является угрозой для национальной безопасности Литвы. "Не вижу никакой угрозы в том, что через Литву следуют вагоны с удобрениями. Это надуманная угроза", - заявил Сквернялис.

В среду правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о транзите белорусских удобрений в свете введенных 8 декабря США санкций против ОАО "Беларуськалий". 21 декабря координационная комиссия по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности Литвы, решила, что соглашение госкомпании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") с ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности. На основе этих выводов кабмин постановил договор расторгнуть. Он был подписан в 2018 году до 2023 года и предусматривал железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.