ACWA Power начала строить в Азербайджане ветряную электростанцию на $300 млн

БАКУ, 13 января. /ТАСС/. Саудовская энергетическая компания ACWA Power приступила в четверг к строительству в Азербайджане, близ Баку, ветряной электростанции "Хызы - Апшерон" мощностью 240 МВт.

В церемонии закладки фундамента электростанции приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд, сообщается на сайте главы азербайджанского государства.

По данным Минэнерго Азербайджана, инвестиции в проект составят $300 млн. Эти средства будут вложены самой саудовской компанией. Как сообщил министр энергетики арабской страны, это - самые крупные инвестиции, которые ACWA Power вложит за пределами Саудовской Аравии. "Благодаря этой станции мы обеспечим электроэнергией 300 тыс. домов. В то же время будет сэкономлено 220 млн кубометров газа, что сократит выбросы в атмосферу 400 тыс. тонн углекислого газа", - сказал министр. Он также сообщил о намерении компании ACWA Power построить в Азербайджане морскую ветряную электростанцию мощностью 500 МВт.

В свою очередь президент Азербайджана подчеркнул, что производство возобновляемой энергии является одной из основных задач в повестке страны в сфере энергетики. Он сообщил, что в настоящее время Баку ведет переговоры с рядом ведущих компаний мира для реализации в стране проектов в области возобновляемой энергии.

Контракт на строительство в Азербайджане ветряной электростанции мощностью 240 МВт был подписан между министерством энергетики республики и компанией ACWA Power в январе 2020 года. Строительство станции займет два года. Электростанция ежегодно будет вырабатывать 1 млрд кВт ч электроэнергии. В рамках проекта будут установлены 40 турбин мощностью 6 МВт каждая.

Азербайджан планирует увеличить к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в энергосистеме страны до 30%.