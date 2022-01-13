В России планируют эксперимент по маркировке алкоголя и радиоэлектронике

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рыбная и радиоэлектронная продукция, детские товары, а также крепкий алкоголь и сладкие напитки будут включены в добровольный эксперимент по маркировке товаров. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.

"В планах запуск добровольных экспериментов по медицинским изделиям, радиоэлектронной продукции, а также по крепкому алкоголю, напиткам с содержанием сахара, рыбной продукции, консервам и ряду продукции для детей", - сказал Евтухов на сессии "Интеграционный потенциал евразийского рынка" в ходе Гайдаровского форума.

Он добавил, что в ближайшее время в эксперимент войдут также кресла-коляски и велосипеды.

Евтухов отметил, что маркировка продукции для ее отслеживания - мировой тренд, это развито в Китае, Индии, США, Турции, Бразилии и странах Евросоюза.

"Мы, может быть, чуть позже начали это делать, но мы уже опережаем все существующие в мире системы по количеству товарных категорий (в маркировке - прим. ТАСС), а также по глубине анализа за счет внедрения онлайн-касс в рознице, и мы видим всю цепочку до конечного покупателя. Маркировка становится инструментом анализа больших данных в масштабах всей страны", - рассказал замминистра.

Так, благодаря маркировке лекарств и вакцин, в частности, есть возможность получать точные данные из каждой больницы и пункта вакцинации об их наличии в режиме онлайн с учетом сроков годности, и, таким образом, становится возможен прогноз дефицита в любом регионе, добавил Евтухов.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.