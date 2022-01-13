Цыденов сообщил, что Улан-Удэнский авиазавод обеспечен портфелем заказов на 2022 год

ТАСС, 13 января. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") обеспечен портфелем заказов на 2022 год, в связи с производством новых вертолетов Ка-226Т и Ми-171А3 у предприятия хорошие перспективы. Об этом сообщил в интервью на стенде ТАСС в рамках Гайдаровского форума глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Улан-Удэнский завод заказами обеспечен, полная загрузка. Производственный план - почти 100 машин", - сказал глава региона.

Он напомнил, что авиазавод в 2021 год "поднял" две новые модели - Ка-226Т для выполнения полетов в высокогорье и офшорный Ми-171А3. "У завода хорошая перспектива", - отметил Цыденов.

Образец новейшей модификации легкого вертолета Ка-226Т был впервые представлен на Международном авиационно-космическом салона МАКС-2021, осенью прошлого года началась серия испытательных полетов. Одной из ключевых особенностей обновленного Ка-226Т является идеальная приспособленность для выполнения полетов в высокогорье, также вертолет высокоэффективен при полетах над водной поверхностью. Серийное производство модернизированного вертолета планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.

Ми-171А3 - это первый вертолет отечественного производства, предназначенный в первую очередь для выполнения офшорных операций (перевозки пассажиров и грузов над морем). В 2021 году "Газпром" и "Вертолеты России" подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам первых российских вертолетов морского предназначения - Ми-171А3. На первом этапе холдинг закупит 16 вертолетов. "Газпром" планирует использовать Ми-171А3 для работы на месторождениях континентального шельфа.

Улан-Удэнский авиационный завод производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов. Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств мира, успешно эксплуатируется более чем в 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.