Вице-канцлер Германии призвал снижать зависимость от импорта ископаемых ресурсов

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Снижение зависимости от импорта ископаемых энергоресурсов поможет Германии в числе прочего снизить темпы инфляции. Об этом заявил в четверг вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек, выступая в Бундестаге.

"Газ, нефть, уголь - вот, что на сегодняшний день движет ценами", - заявил вице-канцлер. "В среднесрочной перспективе наилучшая возможность, которая у нас есть, а также наилучшая стратегия, на которой нам необходимо сконцентрироваться - это стать независимыми от ископаемых источников энергии", - заявил Хабек.

По его словам, сейчас в некоторых странах "наблюдается вызванный ископаемыми ресурсами "голод", из-за чего растут цены "как для предприятий, так и для потребителей".

Германия поставила цель достичь климатической нейтральности к 2045 году. Сейчас страна отказывается от угля и от атомной энергетики, отключив 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС. Одновременно с этим ФРГ требуется больше газа, чтобы этот переход прошел максимально безболезненно для промышленности и экономики.

Хабек ранее говорил, что Германии нужно "утроить усилия", чтобы достичь заявленных целей.

Инфляция в Германии, по предварительным подсчетам, составила в 2021 году 3,1%. Это максимальный показатель с 1993 года. Одна из причин - рост цен на энергию.