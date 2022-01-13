"Деловая Россия" не ждет существенных ограничений для бизнеса из-за омикрон-штамма

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель "Деловой России" Алексей Репик не ожидает существенных ограничительных мер для российского бизнеса в случае распространения штамма коронавируса "омикрон". Такое мнение он высказал ТАСС в четверг в кулуарах Гайдаровского форума.

12 января на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии. Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, правительство отрабатывает дополнительные меры на случай, если ситуация в России будет развиваться не неблагоприятному сценарию, рассчитывает представить их к концу недели.

"Во-первых, в рамках страны - нет. Я в это не верю и считаю, что такого не случится - в рамках страны. В рамках конкретных субъектов это возможно, это зависит от степени подготовки систем здравоохранения и уровня госпитализации", - сказал Репик, отвечая на вопрос о том, допускает ли он введение для российского бизнеса режима нерабочих дней в качестве меры реагирования на новый штамм "омикрон".

Говоря о необходимых мерах поддержки бизнеса в случае ограничительных мер, председатель делового объединения уточнил, что в России отработаны соответствующие механизмы, помогающие сохранить занятость и удержать на плаву предприятия, которых ограничения касаются напрямую.

"Я думаю, что в большинстве субъектов, с учетом того, что мы уже подготовились как следует, и с учетом уже быстроразворачиваемой системы здравоохранения, мы сможем избежать <…>. Может быть, это будут какие-то ограничения по мероприятиям массового характера, но это достаточно узкая прослойка проблемных отраслей бизнеса", - сказал он.

Весной президент РФ подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Период отдыха продлился с 1 по 10 мая включительно. Очередные нерабочие дни в стране были установлены президентом с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.