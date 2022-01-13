Аналитический центр при кабмине поможет создать центр обучения рязанских чиновников

ТАСС, 13 января. Аналитический центр при правительстве РФ и РАНХиГС примет участие в создании Центра корпоративного обучения для государственных и муниципальных служащих и сотрудников госучреждений Рязанской области. Соглашение об этом было подписано в четверг на площадке Гайдаровского форума, передает корреспондент ТАСС.

Подписи под документом поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Владимир Мау и руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин.

"Мы сейчас создаем у себя Центр корпоративного обучения для государственных и муниципальных служащих и для работников учреждений разного рода. Нам очень важна аналитическая составляющая, которую нам даст аналитический центр. Кроме того, методологическая поддержка - это отдельно прописано [в соглашении], поскольку сейчас и на региональном, и на федеральном уровне создаются разного рода стандарты, которых раньше не было, алгоритмы деятельности, даже KPI для госслужащих", - отметил Любимов, уточнив, что региональные власти намерены использовать научно-методические данные центра.

Также в Рязанской области рассчитывают на помощь федеральных коллег при проведении экспертиз в ходе разработки нормативной базы в регионе, и, по словам Любимова, ожидают "более глубокой интегрированной совместной работы по аналитике и принятию решений".

В декабре 2021 года глава Рязанской области Любимов анонсировал проведение масштабной административной реформы, которая начнется в январе 2022 года. Любимов отметил, что административная реформа не будет связана исключительно с сокращениями сотрудников. Основной задачей нововведений станет повышение эффективности работы органов госвласти.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.