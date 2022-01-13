В Бурятии более 6,8 млрд рублей дальневосточной субсидии направили на 115 мероприятий

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Размер единой дальневосточной субсидии для Республика Бурятия за период с 2019 по 2021 год составил более 6,8 млрд рублей, средства направили на развитие социальной инфраструктуры, - главным образом в сфере образования и здравоохранения. Об этом сообщил в четверг в интервью на стенде ТАСС в рамках Гайдаровского форума глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Мы получили очень хорошую поддержку за счет президентской дальневосточной субсидии. За три года - 6,85 млрд рублей. На эти средства реализовано 115 мероприятий. Мы ремонтировали поликлиники, больницы, закупали медоборудование, ремонтировали школы, строили детские сады, объекты культуры, спорта, модернизировали и обновляли базы средних специальных учебных заведений", - сообщил Цыденов.

Он отметил, что одним из самых масштабных проектов стала реконструкция Музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева, где более 1 тыс. детей обучаются по школьной программе и параллельно получают дополнительное музыкальное, художественное образование. Также благодаря единой дальневосточной субсидии в Улан-Удэ отремонтировали трамвайные пути, закупили 15 новых трамваев российского производства, на это направили около 500 млн рублей. Часть субсидии направили на инвестпроекты, которые реализуются в столице Бурятии по схеме государственно-частного партнерства. Речь о строительстве Ледового дворца и Центра ядерной медицины.

Президент России Владимир Путин 3 ноября 2018 года подписал указ о переходе Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Единую дальневосточную субсидию выделили Бурятии по плану социального развития центров экономического роста республики, кторый одобрила подкомиссия под председательством зампреда правительства России - полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева 14 марта 2019 года.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.