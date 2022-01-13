Липецкие власти выделят на ремонт дорог и фасадов в центре Ельца 700 млн руб. в 2022 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Липецкой области выделят 700 млн рублей на развитие города Ельца, в том числе на реконструкцию фасадов одной из центральных улиц, ремонт дорог, закупку уборочной техники в 2022 году. Об этом рассказал в четверг губернатор региона Игорь Артамонов в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"В 2022 году на Елец дополнительно в сравнении с предыдущим годом выделим еще 700 млн рублей. Это и дорожное строительство, ремонт дорог, транспорт, уборочная техника", - сказал он.

Артамонов добавил, что в Ельце в 2021 году реконструировали все парки, а в 2022 году за региональные средства отремонтируют фасады исторических домов на одной из центральных улиц города - Коммунаров, где проводится ремонт дорожного полотна со всеми коммуникациями. Глава региона также сказал, что власти Липецкой области рассчитывают на привлечение к реконструкции центральной части города Ельца 2 млрд рублей средств нового банка развития (НБР) БРИКС. "Банк БРИКС на период пандемии приостанавливал рассмотрение таких вопросов, но буквально днями пришла информация, что коллеги возобновили работу и переходят в живую фазу оформления документов. Мы очень рассчитываем, что у нас все получится", - объяснил собеседник агентства.

В июле 2020 года Елец вошел в список российских городов, которые НБР БРИКС включил в проект оказания помощи для социально-экономического развития, продвижения и сохранения культурного наследия, имеющего историческое значение. По данным НБР БРИКС, в Азове, Белеве, Галиче, Ельце, Зарайске, Касимове, Кинешме и Шуе подготовят список объектов, восстановление которых может быть профинансировано. Предполагается, что средства также направят на реконструкцию расположенной в центре Ельца бывшей табачной фабрики XIX века, занимающей целый квартал, это архитектурный комплекс площадью более 7 тыс. кв. метров, внесенный в список объектов культурного наследия Липецкой области.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.