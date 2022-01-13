ВЭБ.РФ создаст ESG-индекс для оценки качества жизни в российских городах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ВЭБ.РФ намерен измерять уровень экологических, социальных и управленческих показателей при оценке качества жизни в 115 городах России, рассказал ТАСС главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин. Для этого госкорпорация намерена создать ESG-индекс, который будет имплементирован в ранее запущенный Индекс качества жизни в городах.

"Мы фиксируем рост важности экологических, социальных и управленческих показателей в городах, но пока не оцифровали эти ощущения. Чтобы более системно оценивать эти факторы, мы в рамках работы над комплексной оценкой уровня городского развития планируем ESG-индекс российских городов", - пояснил он в кулуарах Гайдаровского форума. Индекс позволит учитывать три группы факторов - качество экологической политики, социального обеспечения и городского управления, а также сопоставлять муниципалитеты между собой, добавил он.

В ВЭБе рассчитывают, что по результатам данной работы Индекс качества жизни в городах сможет не только стать аналитической платформой для работы госкорпорации по развитию городской экономики, но и приносить пользу федеральным органам исполнительной власти, региональным и городским управленцам, экспертному и научному сообществу.

"Получившиеся ESG-метрики российских городов можно будет использовать в том числе для формирования своеобразных sustainability-linked bonds, финансовых продуктов с привязкой к достижению определенных ESG-показателей или целей устойчивого развития ООН, получающих сейчас распространение во всем мире. Например, ставка кредита на строительство нового предприятия могла бы быть ниже на 0,2-0,3%, если заемщик в результате повышал бы ESG-рейтинг города", - предположил Андрей Самохин.

Тем не менее, при формировании данного инструмента, нацеленного на стимулирование банков РФ на финансирование проектов, улучшающих ESG-метрики, нужно будет хорошо продумать механизм, защищающий от "гринвошинга" и "взлома" рейтинга. Это необходимо, чтобы компании действительно приносили городу пользу, а не просто "нагоняли" формальные показатели, считает Самохин. "Подобная проблема актуальна для ESG-рейтингов в коммерческом секторе, и ответом здесь, по всей видимости, может быть только качественный независимый аудит", - добавил главный управляющий директор ВЭБ.РФ.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Его организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.