Мурманские власти ожидают в 2022 году порядка 200 млрд рублей новых инвестиций

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Мурманской области ожидают около 200 млрд рублей новых инвестиций в 2022 году от реализации уже существующих и новых проектов. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Андрей Чибис в кулуарах Гайдаровского форума.

"Объем фактических инвестиций в этом году, по нашим прогнозам, с учетом тех планов, реализуемых инвестпроектов - 200 млрд рублей. Это большие деньги, не исключено, что будет больше, но 200 нам понятны по тем планам, которые есть и по тем проектам, которые уже активно реализуются", - сказал Чибис.

Губернатор отметил, что один из крупных инвестпроектов, которые начнут реализоваться в 2022 году на территории Мурманской области - это строительство современного металлургического завода "Большая медь" под Мончегорском. "Этот проект дает новый толчок развитию города, потому что наряду с заводом начинается проектирование, потом строительство нового жилого микрорайона. Плюс мы дополнительно инвестируем в изменение качества городской среды. Новое предприятие - это сразу и преображение города, потому что компания еще инвестирует деньги в жилищную и социальную сферы", - пояснил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.