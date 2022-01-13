Глава Мордовии: реализация программы развития позволит нарастить объем инвестиций в регион

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объем инвестиций в Мордовии вырос в 2021 году на 5,2%, ускорить рост в дальнейшем позволит реализация разработанной совместно с федеральным центром индивидуальной программы развития республики. Такое мнение высказал в четверг глава Мордовии Артем Здунов в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"По сравнению с прошлым годом рост [инвестиций составил] 105,2%. Считаю, что рост недостаточен, но мы сделали в конце прошлого года шаги, которые позволят развиваться быстрее. Например, принята индивидуальная программа развития Мордовии. Средства, которые будут направляться - около 5 млрд рублей - пойдут, в основном, на развитие инфраструктуры и снятие ограничений для бизнеса - это и льготное кредитование, и собственно подготовка инфраструктуры, чтобы бизнес мог размещаться и зарабатывать спокойно", - сказал Здунов.

Власти, в частности, планируют создать технопарк в сфере радиоэлектроники на площадях находящегося в процедуре банкротства светотехнического завода "Лисма". "Туда будут направляться средства, чтобы новые корпуса, энергетика, лабораторное оборудование позволяло бизнесу расти", - отметил глава Мордовии.

Также власти делают ставку на развитие рынка оптоволокна. "Единственный [отечественный] производитель находится в Саранске, а рынок оптоволокна растет. Мы эту нишу будем развивать. Конкуренция довольно сильная, международная, и самое главное - чтобы у нас появилось производство преформ, из которых мы потом нити тянем", - рассказал Здунов.

Кроме того, глава республики в числе приоритетных назвал проекты в области фармакологии, агропрома.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.