ЦРПТ сформировал рабочую группу для эксперимента по маркировке рыбных консервов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сформировал рабочую группу из производителей для проведения эксперимента по маркировке рыбных консервов. Об этом говорится в сообщении организации.

"В настоящее время оператор "Честного знака" готовится к проведению эксперимента по маркировке рыбных консервов. Уже сформированы рабочие группы из представителей бизнеса, которые занимаются производством продукции, для обсуждения параметров эксперимента. Мы готовы включить в состав рабочей группы и других представителей бизнеса, если они проявят интерес. Участие в экспериментах дает возможность ознакомиться с системой, определиться со способами нанесения маркировки и подобрать необходимое оборудование и программное обеспечение", - сказал руководитель товарной группы ЦРПТ Константин Сереженков, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее с инициативой о введении маркировки в этой категории продукции выступили замглавы Минпромторга Виктор Евтухов и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Решение о введении маркировки поддержала Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Данкверт отмечал, что консервы маркировать необходимо, так как ведомство выявляет большой процент фальсификации, и именно маркировка станет эффективным инструментом в борьбе с такого рода деятельностью.

Инициативу поддержал и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он говорил, что эксперимент по маркировке начнется в 2022 году и коснется консервов и пресервов, икры и продукции из осетровых. Доля незаконного оборота рыбной продукции в зависимости от номенклатуры варьируется от 18% до 26%.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков.