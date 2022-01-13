РЭЦ разработает программы поддержки "зеленого перехода" в российском экспорте

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) разработает специальные программы поддержки "зеленого перехода" в экспорте России. Об этом заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты".

"Реагируя на новые вызовы декарбонизации, в 2022 году мы планируем разработать новые программы поддержки "зеленого перехода" в российском экспорте. Мы начнем с консультационных услуг и включения соответствующих материалов в образовательные продукты группы РЭЦ, а затем планируем обратиться в правительство и начать работу и над финансовыми мерами поддержки", - сообщила Никишина на сессии "Развитие экспорта в постковидном мире".

Глава РЭЦ отметила, что ESG-повестка (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление - прим. ТАСС), декарбонизация и углеродное регулирование являются актуальными вопросами для российских компаний, особенно экспортно-ориентированных. По мнению Никишиной, развитие данных сфер, поможет им стать более конкурентноспособными на мировом рынке.

Сегодня, в связи с пандемией коронавируса, ESG-повестка приобрела еще большее значение, а для многих ответственных компаний это означает вероятное открытие новых ниш и возможностей, добавила она.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.