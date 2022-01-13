На заводе "Норникеля" начал работать первый робот-сварщик

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первый робот-сварщик начал работать на заводе строительных материалов "Норильского обеспечивающего комплекса" (входит в "Норильский никель"). Он представляет собой японский промышленный робот Kawasaki, говорится в пресс-релизе "Норникеля".

Робот состоит из позиционера и двух наклонных сварочных столов, которые вращаются в горизонтальной плоскости и позволяют повернуть деталь в удобное положение, что увеличивает производительность примерно в три раза, а также улучшает качество шва, отмечается в сообщении.

Позиционер, в свою очередь, в целях безопасности разделяет зоны работы робота и человека и оберегает оператора от слепящих искр. При этом, робот может выполнять любые виды сварки и резки, в том числе лазерную.

"Это пилотный проект. Если он покажет себя хорошо, мы будем увеличивать количество промышленных роботов на производстве", - говорит исполняющий обязанности начальника цеха по производству минераловатных изделий, электродов и профилированию металлов завода Игорь Гладков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Таким образом, Норильск стал самой северной точкой России, где внедрена роботизированная сварка, отмечается в сообщении.

О компании

"Норильский обеспечивающий комплекс" включает в себя механический завод, завод строительных материалов, трест закладочных материалов и рудник "Кайерканский". Основной задачей комплекса является обеспечение горнорудных, обогатительных, металлургических, строительных и ремонтных предприятий "Норникеля".

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро и золото, среди прочего.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.