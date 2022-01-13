Замглавы Минфина России: цифровизация требует доверия граждан государству и учета рисков

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Внедрение в повседневную жизнь россиян цифровых технологий требует учета рисков и доверия граждан государству, считает замглавы Минфина России Михаил Котюков.

"Безусловно, "цифра". "Цифра" - это серьезный вызов, он масштабно нарастает. "Цифра" привела удобные технологии в дома граждан, она привела и мошенников. Поэтому мы это должны учитывать в век бурного развития цифровых технологий", - сказал Котюков, выступая на сессии Гайдаровского форума, посвященной вопросам финансовой грамотности.

Замминистра также отметил, что в условиях цифровизации важно доверие граждан государству. "Я согласен, что вопрос доверия здесь также является ключевым", - добавил Котюков.

В свою очередь декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан во время дискуссии с Михаилом Котюковым назвал искусственный интеллект еще одним вызовом в сфере финансовой грамотности населения. "Конкретно искусственный интеллект. Он несет большие сюрпризы. Вот скажите, пожалуйста, кому вы будете предъявлять претензии по поводу алгоритмов, сформированных искусственным интеллектом. Это вопрос нами не решен", - резюмировал Аузан.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.