Оверчук: Россия окажет финпомощь Казахстану в случае обращения из-за оттока инвестиций

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия окажет финансовую помощь Казахстану в случае обращения из-за сокращения объема внешних инвестиций после массовых беспорядков в стране, такие механизмы уже известны и отработаны. Об этом заявил в четверг заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в интервью телеканалу РБК на полях Гайдаровского форума.

"Если такие обращения (Казахстана о финансовой помощи из-за оттока внешних инвестиций - прим. ТАСС) будут, то, конечно же, рассмотрим, но вы посмотрите, на самом деле, сегодня у нас созданы финансовые механизмы, которые, собственно, работали и до вот этого кризиса, и сегодня работают. Есть наш общий Евразийский банк развития, который нацелен на то, чтобы поддерживать развитие интеграционных процессов. <…> Есть ЕФСР, [Евразийский] фонд стабилизации и развития, который может оказывать такого рода поддержки странам, которые являются членами фонда. Поэтому решения есть, они известны", - сказал он.

Оверчук добавил, что на данный момент Россия не принимала решений о выдаче кредитов и траншей Казахстану. "На самом деле, это (финансовый кризис после массовых беспорядков - прим. ТАСС) будет иметь, наверное, очень ограниченный, краткосрочный эффект на Казахстан в конечном итоге", - заключил он.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. С 13 января миротворческий контингент ОДКБ начал возвращение в страны базирования.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в сфере экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.