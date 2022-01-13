Первый зампред ЦБ предложила классифицировать проекты по вкладу в достижение зеленых целей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева предложила классифицировать проекты по вкладу в достижение целей в рамках зеленой повестки, что позволило бы варьировать регулирование в этой сфере. Такое мнение Юдаева высказала на Гайдаровском форуме в рамках сессии на тему ESG-повестки.

"Если бы правительство как-то классифицировало проекты в таксономии в зависимости от их вклада в достижение зеленых целей, мы бы могли варьировать регулирование. Грубо говоря, при том же самом уровне финансовой устойчивости, чем больше вклад в зеленую повестку, тем меньше мог бы быть коэффициент риска. Но здесь нам нужна какая-то классификация", - сказала она.

Также первый зампред ЦБ отметила необходимость определения так называемых коричневых компаний, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. "По коричневым [компаниям] большие риски у тех, кто вообще не занимается зеленой повесткой, не раскрывает даже информацию. Тоже хотелось бы определить в этой связи, кто такие коричневые, чтобы мы могли это также учесть в регулировании", - пояснила Юдаева.

В июле 2021 года правительство России утвердило цели и основные направления зеленого финансирования. В числе приоритетов - снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов. В целом проект должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.