"Газпром" сообщил, что находится в контакте с ЕК по поставкам газа в Европу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Газпром" находится в контакте с Еврокомиссией (ЕК) по вопросу поставок газа в Европу и уже предоставил часть необходимых сведений, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Мы в контакте с ЕК. Часть информации уже предоставлена", - сообщили в "Газпроме".

Ранее замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер сообщила, что ЕК "с нетерпением ожидает" ответов "Газпрома" на свой официальный запрос о снижении поставок газа в ЕС в период газового кризиса, но пока не сделала никаких заключений о наличии нарушений со стороны российской компании.

Прошлое антимонопольное расследование Еврокомиссии против "Газпрома", которое тянулось с 2012 по 2018 год, было закрыто без штрафов на основании мирового соглашения.

Ряд стран ЕС в период с сентября по декабрь 2021 года обвинили "Газпром" в ограничении поставок газа в ЕС в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.

"Газпром" в ответ неоднократно заявлял, что его поставки в страны ЕС осенью 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и что все контрактные обязательства перед странами ЕС выполнены в полном объеме. Факт выполнения контрактных поставок неоднократно был подтвержден руководством как отдельных государств Евросоюза, так и Еврокомиссии.

Экспорт газа из РФ в страны дальнего зарубежья в 2021 году вырос на 5,8 млрд куб. м по сравнению с 2020 годом, до 185,1 млрд куб. м, став четвертым по объему в истории "Газпрома".