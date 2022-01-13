Цена газа в Европе поднялась до $1030 за тыс. куб. м

ТАСС, 13 января. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг поднялась до $1030 за 1 тыс. куб. м на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа за день составляет 15,7%.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1030 за 1 тыс. куб. м, или €86,92 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет 15,7%.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу "ни под каким видом, ни по каким причинам" не готовы идти навстречу ключевым требованиям РФ по гарантиям безопасности.

21 декабря 2021 г. биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 г. составит $280 за 1 тыс. куб. м.

В новость внесены изменения (19:43 мск) - уточняется цена газа.