Объем инвестиций в межвузовский кампус в Челябинске составит порядка 14 млрд рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Суммарный объем инвестиций в строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске составит, по предварительным данным, порядка 14 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг глава Челябинской области Алексей Текслер в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума.

"Общий объем инвестиций будет порядка 14 млрд рублей. Это примерная оценочная стоимость объектов, которые мы там планируем строить", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предпроектные работы и геологические изыскания уже проведены. Проектирование кампуса начнется в ближайшие месяцы и продлится до конца года. С 2023 года начнется стройка, а запуск кампуса в эксплуатацию планируется в конце 2024-го - начале 2025 года.

Проект планируется реализовывать в рамках концессионного соглашения и в границах территории Челябинского государственного университета. До половины кампуса составят гостиницы и связанные с ними объекты. Другая половина будет включать в себе учебные и лабораторные здания, коворкинг-центр, большой универсальный конгресс-холл, технопарк. На этой же территории будут физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, амфитеатр.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.