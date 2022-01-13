В Минсельхозе считают, что товарооборот продукции АПК в ЕАЭС за 2021 год превысит $10 млрд

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Товарооборот агропромышленного комплекса между странами ЕАЭС по итогам прошлого года составит более $10 млрд. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин во время сессии "Интеграционный потенциал Евразийского рынка" на Гайдаровском форуме.

"Экспорт продукции АПК растет стабильно. <…> И в целом по году мы выйдем на товарооборот более $10 млрд по нашей пятерке ЕАЭС", - сказал Левин.

Данные за 10 месяцев прошлого года свидетельствуют о росте товарооборота более чем на 15-16%, добавил он. Левин отметил, что создание стабильно растущего рынка - это огромное достижение для всех стран - участниц союза. Взаимная торговля носит сбалансированный характер: Россия поставляет почти столько же, сколько покупает.

За период пандемии товарооборот также стабильно рос, но замминистра отметил необходимость усиления взаимного контроля поставок сельхозпродукции.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.