В ВЭБ.РФ заявили, что спрос инвесторов на ESG-инструменты выше предложения

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спрос инвесторов на ESG-инструменты [в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления] выше, чем существующее на рынке предложение, что дает возможность разработать дополнительные инструменты российской таксономии, которые помогут продать выпущенные отечественными эмитентами "зеленые" облигации. Об этом сообщил первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко в ходе сессии Гайдаровского форума.

"Спрос среди инвесторов на "зеленые" и не только, на ESG-инструменты выше, чем предложение. Поэтому мы, говоря о том, какие еще можем разработать разделы таксономии, отвечаем на вопрос такой - что сейчас хотят инвесторы, во что они готовы вкладывать деньги, и, соответственно, при помощи таксономии как можно лучше помочь продавать выпущенные российскими эмитентами облигации инвесторам, в том числе, международным", - сказал Мирошниченко.

Эксперт добавил, что на текущий момент ВЭБ.РФ создал первую версию социальной таксономии, которая доступна для обсуждения.

"Существуют еще, не у нас, а в принципе, переходные инструменты, выпускаемые под не "зеленые", но очевидно ведущие к сокращению выбросов проекты. Есть также sustainability-linked инструменты, привязанные к достижению определенных целей сокращения потребления электроэнергии на единицу продукции", - добавил Мирошниченко.

По его словам, в рамках sustainability-linked проектов компания берет на себя обязательство и ставит четкое формальное соответствие между достижением цели и купоном по привлеченному долгу. "Эти инструменты могут помочь компаниям, не имеющим столь понятных "зеленых" или переходных проектов, привлечь деньги фактически на текущую деятельность под длинную инвестиционную программу", - добавил он.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.