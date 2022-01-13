МЭР предложило стать оператором информационной системы с энерготчетами компаний

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минэкономразвития России может стать оператором государственной информационной системы (ГИС), содержащей данные углеродной отчетности российских компаний, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов по итогам сессии Гайдаровского форума.

"Пока мы планируем, что оператором ГИС будет Минэкономразвития, но вопрос - на откуп решения правительства. Сейчас мы такие документы подготовили. Если правительство поддержит, это будет Минэкономразвития", - сказал Торосов.

Ранее на сессии форума замглавы Минэкономразвития сообщал, что министерство уже аккредитовало четыре российские организации, которые смогут верифицировать углеродную отчетность.

Говоря о возможных последствиях реализации Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов, Торосов подчеркнул, что Минэкономразвития не видит рисков социального характера от внедрения стратегии, а рост стоимости электроэнергии в случае более активного инвестирования в декарбонизацию возможен лишь в пределах инфляции.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.