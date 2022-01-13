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Гайдаровский форум

МЭР: экономический эффект от устранения барьеров в ЕАЭС может составить $21 млрд

Как заявил замглавы ведомства Дмитрий Вольвач, в 2022 году планируется отменить еще 14 барьеров

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Устранение барьеров между странами ЕАЭС может иметь экономический эффект до $21 млрд, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на сессии Гайдаровского форума.

"Устранение препятствий - за счет синхронизации национального регулирования, отмены таможенных пошлин, установления единых требований к продукции, взаимного признания разрешительных документов - имеет конкретное количественное выражение, а именно - $21 млрд, или более 1,1 п.п. совокупного ВВП ЕАЭС", - сказал Вольвач.

Он отметил, что за последние два года на внутреннем рынке ЕАЭС удалось устранить 30 препятствий, 15 из которых представляли барьеры, нарушающие правила организации. В 2022 году планируется отменить еще 14 барьеров, добавил замминистра.

"На сегодняшний день по глубине интеграционных процессов ЕАЭС превосходит такие интеграционные объединения, как АСЕАН и МЕРКОСУР и уступает лишь Европейскому союзу", - резюмировал Вольвач.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум
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