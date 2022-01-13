Индексы Мосбиржи и РТС упали на 4,05-5,94%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. На российском рынке акций в четверг наблюдалась неоднородная динамика - с утра картина была умеренно позитивной, но во второй половине торговой сессии рублевые активы резко просели. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи снизился на 4,05% - до 3674,73 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,94%, до 1516,99 пункта.

Доллар по состоянию на 20:12 мск вырос на 1,48%, - до 76,18 рубля, евро - на 1,86%, до 87,35 рубля.

"Причиной стало заявление МИД России о том, что оснований для проведения нового раунда переговоров с Западом по гарантиям безопасности в ближайшее время нет, поскольку представители США, блока НАТО дали понять российской стороне, что не готовы двигаться к компромиссам", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Неустойчивость проявил и общерыночный фон. "На первый план вновь выходит статистика по коронавирусу. Скорость распространения штамма омикрон обескураживает. За сутки 12 января в мире установлен новый рекорд прироста заболевших в мире - 3,4 млн. Львиная доля новых случаев приходится на США. При этом сегодня вышла слабая статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю (230 тыс. при прогнозе 200 тыс.)", - добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

Лидерами падения выступили ключевые бумаги финансового ("Сбер": -6,8%; ВТБ: +7,2%; TCS Group: -5,2%; "Мосбиржа": -3,3%) и нефтегазового ("Газпром": -4,0%; "Лукойл": -4,5%; "Роснефть": -4,7%; "Сургутнефтегаз": -6,5%; "Татнефть": -3,9%) секторов. Торговались в выраженном минусе и "фишки" металлургов: акции "Норникеля" (-7,3%) подешевели больше, чем на уровень дивидендной отсечки, который составляет 6,3%. Также упали бумаги "Северстали" (-3,2%), ТМК (-4,1%)," Мечела" (-4,2%) и НЛМК (-1,4%), уточняет главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

Большинство акций других компаний следовали за рыночным пессимизмом. Тем не менее некоторые ликвидные бумаги сумели продемонстрировать динамику "лучше" рынка. Так, умеренно слабели акции "Распадской" (-0,6%) перед приближающейся дивидендной отсечкой (17 января), а также бумаги ММК, пытавшиеся в ходе торгов отыграть вчерашний постдивидендный разрыв, потеряли лишь 0,9%. На фоне растущего рыночного негатива умеренно дешевели и бумаги "Полиметалла" (-0,5%), добавляет эксперт.

Рынок завтра

Сформировать отскок перед выходными в условиях вернувшейся внешнеполитической напряженности и рекордов пандемии рублевым активам будет непросто, считает Бахтин. "При этом и для развития панических продаж конкретных поводов не просматривается. Поддержку российским активам могут оказать высокие цены на нефть, сорт Brent приблизился к $85 за баррель", - указывает эксперт.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 14 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3670-3770 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75-76,5 рубля. Целевые диапазоны закрытия завтрашних торгов "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов долларов и евро составляют 3710-3800 пунктов, 74,8-76,3 рубля и 85,6-87,6 рубля соответственно.