Глава парламента Молдавии допустил введение режима ЧП из-за кризиса в области энергетики

КИШИНЕВ, 13 января. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу допустил возможность возвращения к режиму чрезвычайного положения, если газовый кризис выйдет из-под контроля.

"Не исключается введение чрезвычайного положения, если того потребует ситуация", - сказал Гросу в интервью телеканалу R-Live в четверг.

По его словам, правительство готовит дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифа на газ. Гросу обратил внимание, что цены на горючее растут во всем регионе. "Это большая политика. Что мы должны делать, так это быть предсказуемыми, исполнять обязательства и пройти этот период с меньшими последствиями", - отметил он.

В октябре прошлого года парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Эта мера была необходима для оперативного выделения денежных средств на закупку дополнительных объемов газа. Такая ситуация возникла из-за затянувшихся переговоров с "Газпромом", на которых молдавская делегация добивалась скидки на газ.

Контракт удалось продлить на пять лет, однако в ноябре республика вновь оказалась в кризисной ситуации из-за нехватки средств для расчетов с "Газпромом". В январе этого года Молдавия вновь столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов возросшей цене на импортируемый газ, который в январе вырос с $450 до $646 за 1 тыс. куб. м.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что газораспределительному предприятию "Молдовагаз" не хватит около 25 млн евро, чтобы до 20 января выполнить свои финансовые обязательства по поставкам в этом месяце.