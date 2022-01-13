Сенат США отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроект о санкциях против "Северного потока - 2". Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Инициатива сенатора не смогла набрать необходимых 60 голосов для утверждения.

Газета Politico ранее сообщила, что Сенат, вероятнее всего, не утвердит эту инициативу. По сведениям издания, демократы, которые высказывались в поддержку новых рестрикций в отношении газопровода, "сигнализировали об изменении своей позиции". В частности, в понедельник замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин встретились с сенаторами-демократами, чтобы убедить их не поддерживать этот документ.

Суть инициативы

Законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозке активов в США и запрете для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

Альтернатива демократов

В среду группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в Сенат свой законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает, помимо прочего, введение санкций против российского президента Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть и "Северный поток - 2".

Принятие законопроекта требует утверждения обеими палатами Конгресса полного состава, после чего он поступит на подпись главе государства. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн ранее сообщила о том, что администрация США поддерживает его.

Данный законопроект был представлен в качестве альтернативы предложению Круза, и многие демократы, поддерживавшие ранее инициативу республиканца, теперь отказались от нее.