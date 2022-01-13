"Молдовагаз" заявил, что не сможет расплатиться с "Газпромом" без помощи правительства

КИШИНЕВ, 13 января. /ТАСС/. Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" не сможет без помощи молдавского правительства расплатиться с "Газпромом" за текущее потребление и избежать приостановления поставок газа. Об этом в интервью телеканалу TVC 21 сообщил в четверг председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"Ситуация такова, что сейчас у нас, возможно, возникает кассовый разрыв в части оплаты текущего потребления в январе. <…> Ситуация сложная, но при поддержке правительства мы решение найдем", - сказал Чебан.

Он объяснил, что финансовые трудности возникли из-за тарифов, которые не поспевают за ценой на газ на бирже. "Закупочная цена на январь составляет $647 за тысячу кубометров, а в тарифе у нас утверждена цена на уровне $430. <…> По этим расчетам нам не хватает в январе $43 - 45 млн для расчета с "Газпромом", - отметил глава "Молдовагаз".

По его словам, молдавские банки не дадут кредит компании, у которой огромный исторический долг перед российским газовым холдингом. В этой ситуации обсуждается возможность предоставления правительством налоговых каникул и другие рычаги для улучшения финансового положения предприятия.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением является договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что он обратился к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства.

В подобной ситуации республика оказалась в ноябре прошлого года, когда просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда правительство выделило для расчетов с "Газпромом" около $75 млн. Спыну заверил, что угроза прекращения поставок больше не повторится.