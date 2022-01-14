В России выросло число банкротств юрлиц в 2021 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число корпоративных банкротств в России в 2021 г. выросло на 3,9% после снижения годом ранее, но остается меньше доковидного уровня, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц "Федресурс".

Отмечается, что в 2021 году количество корпоративных банкротств выросло на 3,9% к 2020 году, до 10 319 шт. против снижения на 19,9% годом ранее.

"Рост числа корпоративных банкротств в прошедшем году лишь отчасти компенсировал их снижение годом ранее. Напомню, часть 2020 года суды не работали из-за пандемии. В целом ожидания всплеска интенсивности разорений не оправдались, более того, она остается ниже доковидного уровня. Это объясняется тем, что государство оказало поддержку пострадавшим от пандемии. Кроме этого, все более активное привлечение собственников к субсидиарной ответственности отпугивает добровольных банкротов", - отметил руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Среди регионов в 2021 году лидировали по числу компаний-банкротов Москва (2 129 шт., +5,9% к 2020 г.), Санкт-Петербург (801; +9,9%), Московская область (793; +12,3%), Свердловская область (344; +1,4%), Краснодарский край (316; +8,2%). Более половины всех банкротств сконцентрировано в трех отраслях: торговле (2 585 новых банкротов в 2021 году, +0,1% к 2020 году), строительстве (2 317, +9,8%), операциях с недвижимостью (1 199; +1,4%).

Банкротства граждан

По данным "Федресурса", количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2021 году, составило 192 846, что на 62% больше, чем в 2021 году. Рост замедлился по сравнению с предыдущим годом, в 2020 году число банкротств граждан выросло на 72,6% к 2019 году.

За период существования процедуры потребительского банкротства, с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2021 года, несостоятельными стали уже 475 126 граждан.

Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,9% случаев в 2021 году (94,5% в 2020 г.). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 4,6% до 3,9%, ФНС России - выросла с 1% до 1,1%.

Больше всего граждан-банкротов в 2021 году было в Москве (10 213 человек, +36,9% к 2020 г.), Московской области (10 045; +51%), Краснодарском крае (9 757; +75%), Санкт-Петербурге (8 185; +50,7%), Самарской области (7 946; +56,8%).

Также в декабре 2021 года произошел резкий всплеск числа внесудебных процедур банкротства граждан - в 1,9 раза к ноябрю 2021 года, до 656, доля возбуждений к количеству поданных заявлений достигла рекордно высокого уровня в 61%.