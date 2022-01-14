В "Молдовагазе" объяснили проблемы Молдавии с "Газпромом" привычкой получать газ в долг

КИШИНЕВ, 14 января. /ТАСС/. Глава газораспределительного предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан связывает сегодняшние проблемы Молдавии с "Газпромом" с давней привычкой получать газ в долг. В интервью телеканалу TV-21 в четверг он призвал молдавских комментаторов не искать в этом политику.

"Мы привыкли, что должны получать газ в рассрочку, да еще и в долг. Не получится так и не будет так дальше на газовом рынке. Нужно это понять", - сказал Чебан.

"Не надо искать политическую составляющую. С нами заключили выгодный контракт и обсудили реструктуризацию долга. Никто так не делает. Сперва требуют вернуть долги, а потом подписывают новый контракт", - объяснил глава "Молдовагаза".

"Давайте понимать, что газовый рынок либерализован. У нас 24 трейдера, которые могут покупать газ на хабах в любых странах. Почему они этого не делают? Значит, мы заключили выгодный контракт", - отметил Чебан.

Финансовый вопрос

По его словам, правительству Молдавии необходимо решить системные проблемы, которые не позволяют "Молдовагазу" вовремя получать деньги за газ, поставленный конечным потребителям, и рассчитываться с "Газпромом".

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Кроме того, важным условием соглашения является полный расчет за текущее потребление. Деньги "Молдовагаз" обязался переводить до 20-го числа каждого месяца.

Как объяснил Чебан, за подорожанием импортируемого газа не поспевают тарифы, которые регулирует Национальное агентство в области энергетики. Так, в январе "Молдовагаз" импортирует голубое топливо за $647 за тысячу куб. м, а в тарифе для молдавских потребителей утверждена цена на уровне $430. По его словам, в этом месяце предприятию не хватает $43 - 45 млн для расчета с "Газпромом".

История отношений

В аналогичной ситуации республика оказалась в ноябре прошлого года, когда просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда правительство выделило для расчетов с "Газпромом" около $75 млн. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица на днях заявила, что считает неправильным оказывать финансовую поддержку коммерческой компании. В правительстве также назвали уведомление об угрозе прекращения поставок газа недружественным шагом со стоны России.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" было создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".