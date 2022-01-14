"Известия": "Единая Россия" будет проверять отказы по заявкам о газификации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Затраты граждан, которые после апреля 2021 года подвели за свой счет газ к границам участка, подпадающего под программу социальной газификации, компенсируются, а отказы по программе социальной газификации будут проверены. Об этом сообщают " Известия " со ссылкой на интервью секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.

Граждане уже подали более 500 тыс. заявок на газификацию, из которых одобрено 400 тыс. Сто с лишним тыс. отказов должны быть аргументированы и подлежать проверке, отмечает Турчак.

"Если это был необоснованный отказ местной администрации или руководства регионального отделения "Газпрома", будем разбираться. У нас нет никаких сомнений, что при таком темпе до конца 2022 года газ будет подведен к границе земельного участка бесплатно", - подчеркивает секретарь генсовета "Единой России".

Также он добавляет, что на совещании с президентом обсуждался вопрос о стоимости оборудования, которое гражданин должен приобрести, и стоимость разводки от забора до самого дома. Было принято решение вместе с "Газпромом" ввести единую сумму на газовое оборудование (планка, которая на сегодняшний день существует, - 94 тыс. рублей) для всех регионов, а многодетным семьям, одиноко проживающим пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и так далее предоставить субсидии.

Более того, Турчак заявил, что граждане, которые проводили газ до границы земельного участка за свой счет, получат компенсацию.

"Программа была объявлена президентом 21 апреля. А нормативку всю под эту программу мы подготовили вместе с правительством и вместе с "Газпромом" в конце августа - в начале сентября. Но с апреля по конец августа многие семьи продолжали подводить газ до границы земельного участка за свой счет. Им всем компенсируют затраты", - подчеркивает он.

11 июня 2021 года президент РФ подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.