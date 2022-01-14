"Известия": "Единая Россия" будет проверять отказы по заявкам о газификации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Затраты граждан, которые после апреля 2021 года подвели за свой счет газ к границам участка, подпадающего под программу социальной газификации, компенсируются, а отказы по программе социальной газификации будут проверены. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на интервью секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.
Граждане уже подали более 500 тыс. заявок на газификацию, из которых одобрено 400 тыс. Сто с лишним тыс. отказов должны быть аргументированы и подлежать проверке, отмечает Турчак.
"Если это был необоснованный отказ местной администрации или руководства регионального отделения "Газпрома", будем разбираться. У нас нет никаких сомнений, что при таком темпе до конца 2022 года газ будет подведен к границе земельного участка бесплатно", - подчеркивает секретарь генсовета "Единой России".
Также он добавляет, что на совещании с президентом обсуждался вопрос о стоимости оборудования, которое гражданин должен приобрести, и стоимость разводки от забора до самого дома. Было принято решение вместе с "Газпромом" ввести единую сумму на газовое оборудование (планка, которая на сегодняшний день существует, - 94 тыс. рублей) для всех регионов, а многодетным семьям, одиноко проживающим пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и так далее предоставить субсидии.
Более того, Турчак заявил, что граждане, которые проводили газ до границы земельного участка за свой счет, получат компенсацию.
"Программа была объявлена президентом 21 апреля. А нормативку всю под эту программу мы подготовили вместе с правительством и вместе с "Газпромом" в конце августа - в начале сентября. Но с апреля по конец августа многие семьи продолжали подводить газ до границы земельного участка за свой счет. Им всем компенсируют затраты", - подчеркивает он.
11 июня 2021 года президент РФ подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.