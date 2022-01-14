"Известия": в ЕАЭС изучат вопрос введения запрета на использование одноразового пластика

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект для исследования вопроса о поэтапном запрете производства и ввоза в страны - участницы ЕЭАС одноразовой пластиковой продукции. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ Минпромторга.

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Как пишет газета, само исследование планируется начать в апреле этого года и завершить в июне 2023 года. Его разработка будет стоить 9,7 млн рублей, следует из технического задания, которое было отправлено на разработку ЕЭК от Минпромторга.

Согласно документу, страны ЕАЭС хотят понять, как отходы из полимерных товаров влияют на здоровье человека, окружающую среду, какие одноразовые товары сложно собрать и переработать, каким образом их постепенно ограничить и что можно использовать в качестве альтернатив.

Полученные данные чиновники могут использовать при разработке законодательства о введении поэтапного запрета одноразовой продукции, а также для стимулирования производителей к переходу на упаковку из другого сырья и для выработки мер по организации раздельного сбора отходов полимерных изделий, отмечают "Известия".

Кроме того, полученные в исследовании оценки позволят сделать выводы о целесообразности введения поэтапного запрета на ввоз и производство отдельных видов полимерных изделий одноразового использования, отметили в ЕЭК.

Вопрос запрета одноразового пластика рассматривался в 2020 году на совещании с участием представителей стран ЕАЭС и компаний из стран - участниц союза. Согласно протоколу совещания, Госкомитет Белоруссии по стандартизации предложил запретить оборот ряда видов пластиковой упаковки в ЕАЭС, тогда как Минпромторг выступил против, рекомендовав вместо запрета использовать экономические инструменты: налоги и сборы, расширенную ответственность производителя и маркетинговые ограничения. Как следует из протокола, позицию РФ поддержал Казахстан, а Белоруссия и Киргизия выступили против.