"Известия": депутат бундестага назвал причину неодобрения ЕМА вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. "Спутник V" уже давно был бы одобрен в ЕС, если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, пишут "Известия" со ссылкой на мнение члена комитета бундестага по международным делам от "Альтернативы для Германии" Петра Быстрона.

"Оно [EMA] защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции", - объясняет Быстрон.

Он также добавил, что, не признавая сертификаты о вакцинации против COVID-19 "Спутником V", ЕМА не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию.

"Спутник V" до сих пор не получил разрешения ЕМА для использования на территории Евросоюза. В отношении этой российской вакцины позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.