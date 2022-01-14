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В таможне КНР сообщили, что товарооборот РФ и Китая в 2021 году вырос на 35,8%

Он достиг рекордных $146,88 млрд

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая в 2021 году вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки $146,88 млрд. Об этом сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за 12 месяцев вырос на 33,8% и составил около $67,56 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,5%, до $79,32 млрд.

Положительное сальдо России за 2021 год достигло $11,76 млрд, увеличившись на 78,4%. Только за декабрь объем торговли двух стран составил $16,44 млрд, что на 11,5% больше, чем в ноябре.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2019 году увеличился на 3,4%, превысив $110,75 млрд, а в 2020-м в связи с пандемией сократился на 2,9% (до $107,76 млрд).

Внешний товарооборот Китая

Глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь сообщил, что внешний товарооборот Китая в 2021 году вырос на 30,3%, достигнув рекордной отметки $6,05 трлн.

"В 2021 году объем внешней торговли нашей страны составил $6,05 трлн, <...> достигнув новой исторической отметки", - рассказал он на пресс-конференции.

Чиновник подчеркнул, что в условиях пандемии Китай продолжает лидировать по этому показателю среди всех прочих стран. "К тому же внешняя торговля КНР развивается интенсивно и стабильно", - уточнил Ли Куйвэнь.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, за соответствующий период экспорт страны увеличился на 29,9%, до $3,36 трлн. Импорт вырос на 30,1%, до $2,69 трлн. Таким образом, положительное сальдо Китая за 12 месяцев прошлого года превысило $670 млрд, увеличившись примерно на 25%. В декабре объем торговли Китая составил $586,53 млрд, снизившись по сравнению с ноябрем на 1,2%.

Динамика товарооборота КНР совпала с ожиданиями китайского правительства. В декабре заместитель министра коммерции страны Жэнь Хунбинь озвучил прогноз, согласно которому внешняя торговля Китая в 2021 году должна была вырасти до $6 трлн. По его мнению, в ближайшие месяцы на международном рынке будет по-прежнему сложная ситуация.

В 2019 году товарооборот КНР сократился на 1%, до $4,57 трлн, а в 2020 году вырос на 1,5% (до $4,64 трлн).

Товарооборот Китая и США

Ведомство сообщило, что товарооборот Китая и США в 2021 году вырос на 28,7%, составив $755,64 млрд.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 27,5%, до $576,11 млрд. Импорт американской продукции повысился на 32,7%, до $179,53 млрд.

Профицит торгового баланса Китая за 12 месяцев достиг $396,58 млрд, увеличившись на 25,14% по сравнению с 2020 годом.

За декабрь объем торговли двух стран составил $73,49 млрд, продемонстрировав рост по сравнению с ноябрем примерно на 1,3%.

В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%. В 2020 году объем торговли двух стран увеличился на 8,3% (до $586,72 млрд), положительное сальдо Пекина выросло на 7%, составив $316,9 млрд.

Импорт газа

Ведомство также проинформировало, что объем поставок природного газа в Китай в 2021 году увеличился в годовом исчислении на 19,9%, составив 101,2 млн тонн.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, в стоимостном выражении импорт газа вырос на 67,6%, до $33,3 млрд.

В то же время КНР сократила закупки нефти за границей - данный показатель за минувшие 12 месяцев уменьшился на 5,4%, до 542 млн тонн. Однако в стоимостном выражении импорт этого энергоносителя вырос на 44,2%, до $178,45 млрд.

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