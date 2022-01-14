В "Авито" назвали самые популярные покупки россиян в 2021 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Велосипеды возглавили топ-10 товаров, которые покупали на платформе объявлений "Авито", на второй строчке - домашние питомцы (кошки и собаки), а продолжают список предметы мебели и интерьера. Об этом говорится в исследовании компании "Авито", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Ушедший год ознаменовался для россиян возобновлением физической активности и прогулок на свежем воздухе. Так, если в "спокойном" 2020 году топ рейтинга возглавили диваны, то в "активном" 2021 году наиболее часто запрашиваемым товаром на "Авито" стали велосипеды", - говорится в сообщении.

В 2021 году их искали на 19% активнее, чем в предыдущем, а приобрести средство передвижения можно было в среднем за 8 тыс. рублей, что на 33% дороже, чем в 2020 году. На второй по популярности позиции оказались кошки и собаки. По сравнению с 2020 годом в 2021 году кошек рассматривали к приобретению на 10% чаще, а собак - на 5%. На сайте в целом по России домашних питомцев отдавали преимущественно даром, отмечается в материале.

Основную часть топ-10 популярных позиций составляли мебель, предметы интерьера и домашняя техника. Столы пользователи в 2021 году искали на 34% чаще, их средняя стоимость составила 5 тыс. рублей, на 11% выше, чем в 2020 году. Также значительно вырос спрос на телевизоры (плюс 69%), средняя цена составила 2 тыс. рублей, как и в 2020 году. Спрос на холодильники и диваны вырос на 22% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость холодильника составила 6,5 тыс. рублей (плюс 8% за год), дивана - 12 тыс. рублей (плюс 20% за год), говорится в сообщении.

Кроме того, в 2021 году пользователи сайта интересовались коллекционированием советских винтажных изделий. По сравнению с 2020 годом товары времен СССР стали на 47% востребованнее, а их средняя стоимость составила 500 рублей, что соответствует цене 2020 года. Также на "Авито" искали зеркала (плюс 86% за год) и ковры (плюс 30% за год), средняя цена этих предметов составила 2,5 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно, отметили в компании.

"Авито" - онлайн платформа объявлений. Ежемесячно на "Авито" взаимодействуют более 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн.