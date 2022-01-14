Россияне в новогодние каникулы стали чаще оставлять чаевые в ресторанах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Чаевые в ресторанах в новогодние праздники россияне стали оставлять на 16% чаще, чем за неделю до них, а также на 22% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса безналичных онлайн-чаевых, донатов и адресных пожертвований CloudPayments.

По данным аналитики, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года посетители кафе и ресторанов оставляли онлайн-чаевые официантам и барменам на 16% чаще, чем 17-26 декабря 2021 года. При этом средняя сумма онлайн-чаевых выросла на 2% и составила 308 рублей. Наиболее щедрые онлайн-чаевые работники кафе и ресторанов получили 1 января 2022 года, когда их средняя сумма составила 400 рублей, а максимальная сумма за одну транзакцию - 16 140 рублей.

По сравнению с прошлым годом в эти новогодние праздники посетители кафе и ресторанов оставляли безналичные чаевые на 22% чаще, а средняя сумма онлайн-чаевых в этом году выросла практически на четверть.

"Люди становятся значительно щедрее на чаевые в праздники, а также во время отдыха. Они охотно благодарят тех, кто делает их отдых комфортным. Так, в 2021 году мы отмечали рост средней суммы онлайн-чаевых в ресторанах Сочи и курортов Краснодарского края в период массовых отпусков. Также большие суммы в качестве чаевых оставляли россияне в День Святого Валентина и 8 марта. В этом смысле то, что пик роста средней суммы онлайн-чаевых в новогодние праздники пришелся как раз на 1 января, вполне закономерно", - отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.