Власти Якутии считают, что стратегия развития Арктики изменит систему северного завоза

Президент России Владимир Путин в октябре 2020 года утвердил стратегию развития АЗРФ до 2035 года. В числе ее приоритетов - повышение уровня жизни населения, улучшение качества жизнеобеспечения в арктических территориях. Одно из направлений стратегии - реформирование системы северного завоза. В феврале 2023 года в Госдуму будет внесен законопроект, регулирующий северный завоз.

ЯКУТСК, 14 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Осипов/. Реализация единого плана федеральной стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) до 2035 года позволит коренным образом реформировать механизм северного завоза, считают опрошенные ТАСС представители власти и эксперты в Якутии.

"Реализация единого плана федеральной стратегии направлена на коренное преобразование системы северного завоза, позволит совершенствовать логистику и качество доставляемых товаров. Повышение качества жизни северян невозможно без инвестиций в серьезную модернизацию системы", - сказала председатель постоянного комитета парламента Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева.

По словам министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Владимира Черноградского, федеральная стратегия направлена на решение нормативных, экономических и технологических задач механизма обеспечения северных территорий. Он считает, что системным условием реализации большинства проектов в Арктической зоне является развитие Северного морского пути, его береговой инфраструктуры.

"Единым планом предусмотрены строительство и реконструкция региональных, межрегиональных автомобильных дорог. На повестке - строительство дороги Яна до границы Якутии с Чукотским автономным округом. В сфере внимания нормативное обоснование и финансирование строительства сезонных дорог - автозимников", - отметил министр. Он добавил, что большое внимание в рамках единого плана также уделяется развитию малой авиации.

Влияние рынка

Цены в арктических поселениях Якутии пока остаются в два-три раза выше среднереспубликанских. Местные жители тратят до половины доходов на продукты питания, случаются и сбои в поставках даже основных видов продовольствия. Как считают эксперты, ситуацию может изменить только вмешательство государства.

Заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета по аналитической и экспертной деятельности, член общественного совета АЗРФ Александр Кугаевский напомнил, что до 1991 года северный завоз представлял собой совокупность мероприятий по планированию, организации, управлению и строгому контролю подготовки, накопления и продвижения материальных ресурсов и товаров для населения в отдаленные районы Севера.

"Планирование поставок начиналось в ноябре предшествующего года, с января уже официально открывалась отгрузка ресурсов и товаров в адрес северных районов. Организация включала подготовку всех видов транспорта, путей сообщений и складского хозяйства, их четкое взаимодействие в процессе завоза грузов. С началом навигационного периода на северных реках и морских участках все грузопотоки по строго определенному графику начинали продвижение в глубинные районы Севера", - рассказал Кугаевский.

Такая организация обеспечивала своевременность и полноту доставки всех грузов, а также ценовую доступность, исключая потери и завышение затрат на доставку и сезонное хранение материальных ресурсов и товаров народного потребления. "В современных условиях нам, прежде всего, надо выработать официальную государственную политику гарантированного обеспечения населения жизненно важными продуктами питания и медикаментами в районах Российской Федерации с ограниченными сроками завоза. Суть политики - определить принципы обеспечения качества жизни на Севере и в Арктической зоне РФ", - уверен ученый.

С опорой на эти принципы, по мнению экономиста, необходимо разработать концепцию организации и государственной поддержки гарантированного обеспечения жизненно важными продуктами питания и медикаментами населения в районы с ограниченными сроками завоза.

"Оба документа должны составить основу законодательного закрепления норм и правил планирования, организации и управления северным завозом, которые должны быть оформлены федеральным законом "О государственных гарантиях обеспечения населения жизненно важными продуктами и медикаментами в районах Российской Федерации с ограниченными сроками завоза". Суть документа - правила предоставления господдержки и правила взаимоотношений участников в процессе северного завоза", - заключил эксперт.

Реформирование в Якутии

По данным парламента Якутии, государственный бюджет республики финансирует северный завоз всего на 15%. Остальные средства вкладывает малый и средний бизнес, который не обеспечивается субсидированием за транспортные издержки. В Якутии уже приняты первые шаги для реформирования системы северного завоза. Ее начали с продовольственного обеспечения населения Арктики. По словам главы республики Айсена Николаева, власти планируют к 2024 году открыть торгово-логистические центры во всех арктических районах.

Строительство торгово-логистических центров идет в рамках перехода на новую систему снабжения. Программа началась в 2019 году, когда было принято решение об объединении двух предприятий "Якутоптторг" (с магазинами и складами) и "Туймаада-Агроснаб" (с собственным флотом и автобазой). Два предприятия частично дублировали функции и занимались снабжением арктических районов.

Строительство торгово-логистических центров в Абыйском и Усть-Янском районах Якутии в этом году позволило снизить цены на базовые продукты питания на 20-25% по сравнению с 2019 годом. Они оснащены овощехранилищами, морозильными камерами, теплыми складами, торговыми помещениями.

Законопроект о северном завозе

Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщал журналистам, что основная цель законопроекта о северном завозе - обеспечение безопасности жизни и здоровья, повышение качества условий жизни граждан, проживающих в соответствующих районах, формирование целостной системы мер господдержки для участников завоза.

Предлагается закрепить положение о создании и функционировании федеральной системы мониторинга северного завоза, включающего транспортно-логистический мониторинг, мониторинг финансового обеспечения мероприятий и мониторинг обеспечения территорий. По словам министра, в законопроекте также необходимо закрепить распределение функций, задач и обязанностей по организации гарантированного обеспечения населения на всех уровнях власти, организовать мониторинг за локальным уровнем осуществления северного завоза, в том числе для вахтовых и специальных поселков, не подчиненных местным администрациям, определить само содержание и понятия "северный завоз".

Кроме того, по его словам, в законопроекте необходимо определить порядок закупок товаров, необходимых для обеспечения как энергетической безопасности, так и жизни, и здоровья, по перевозке до места назначения, обработке, хранению и последующей реализации по ценам, доступным населению. В проекте федерального закона предлагается отразить правовой статус участников северного завоза, закрепить полномочия и обязанности федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Согласно опубликованному накануне документу, законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, связанные с северным завозом, в октябре должен быть представлен в правительстве, а в феврале следующего года внесен в Госдуму. Ответственным за подготовку и сопровождение законопроекта определено Минвостокразвития РФ.