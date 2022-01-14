В Забайкалье финансовая поддержка аграриев вырастет до 1,46 млрд рублей

ЧИТА, 14 января. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Забайкальского края заключило с Минсельхозом РФ соглашения о финансовой поддержке аграриев региона на общую сумму 1,46 млрд рублей в 2022 году, в 2021 году финансирование составило 1,196 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба краевого министерства.

"По итогам 2021 года нам удалось заключить с Минсельхозом России 12 соглашений по финансированию мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства Забайкалья, на общую сумму 1 млрд 460 млн рублей. По результатам прошлого года на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей края из федерального и регионального бюджетов направлены денежные средства в размере 1 млрд 196 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава Минсельхоза Забайкалья Денис Бочкарев, увеличение субсидирования в том числе связано с новыми мерами господдержки: "Появятся такие направления, как возмещение затрат на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ муниципальными районами. Будут предоставляться гранты на поддержку научных и образовательных организаций, на стимулирование развития подотраслей агропромышленного комплекса".

Кроме того, в 2022 году вырастет финансирование мелиорации сельскохозяйственных земель и комплексного развития сельских территорий.