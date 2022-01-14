На Белоярской АЭС планируется завершить строительство БН-1200 к 2035 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Строительство энергоблока № 5 Белоярской АЭС (БН-1200) планируется завершить к 2035 году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Белоярской АЭС в ответ на запрос ТАСС.

"Строительство энергоблока БН-1200 планируется на промышленной площадке энергоблока № 4, вспомогательные объекты и коммуникации которой уже созданы с учетом обеспечения энергоблока № 5. <…> Строительство БН-1200М планируется завершить на Белоярской АЭС к 2035 году", - сообщили в пресс-службе.

При этом предложения специалистов по строительству пилотного коммерческого энергоблока с реактором БН-1200М руководство госкорпорации "Росатом" планирует рассмотреть в начале 2022 года.

"Технологически отрасль готова к строительству энергоблока. В сентябре 2021 года тематические научно-технические советы Росатома рекомендовали его к сооружению, доказав конкурентоспособность оптимизированных ресурсных характеристик. Сейчас предстоит выяснить, смогут ли машиностроительные заводы встроить выпуск оборудования для БН-1200М в поток уже имеющихся заказов, разработать дорожную карту сооружения энергоблока и определить схему управления проектом строительства", - добавили в пресс-службе.

Энергоблок БН-1200 планируется строить в качестве блока № 5 Белоярской АЭС в Свердловской области. На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.