Россияне рассказали о "работе мечты"

"Главные признаки работы, о которой мечтают респонденты: высокая зарплата и ее своевременная индексация - 66%, надежная компания - 22%, хорошая репутация организации на рынке - 5%, расширенный социальный пакет - 4%. Кроме того, среди дополнительных немаловажных составляющих идеальной работы, по мнению опрошенных, оказались адекватные руководители - 70%, удобное территориальное расположение - 57%, профессиональные коллеги - 44%," - свидетельствуют результаты опроса.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Большинство россиян считают главными критериями идеальной работы индексацию заработной платы и адекватность руководства. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса " Зарплата.ру ", проведенного 7-13 января среди 1 785 респондентов в возрасте 18-55 лет.

Чем оно опасно, кому грозит и как с ним бороться

Эмоциональное выгорание. Чем оно опасно, кому грозит и как с ним бороться

Как показало исследование, почти 60% от всех респондентов считают свою текущую работу далекой от идеала. Эта часть опрошенных ответила, что в 2022 году готова рассматривать предложения для трудоустройства в другую компанию с более приятными условиями.

При этом большинство участников опроса подчеркнули, что не готовы работать в компаниях, которые отказывают в официальном трудоустройстве и "белой" зарплате. Для многих предпочтительны варианты с полной или частичной удаленной занятостью.

Из желающих найти новую работу в 2022 году 38% участников опроса рассчитывают на трудоустройство в крупной российской организации, 21% - в международной компании, в государственной структуре не против поработать 12% респондентов, а 19% недовольных своей текущей занятостью россиян хотели бы открыть бизнес.

Наиболее привлекательные рабочие сферы, по мнению опрошенных жителей страны: IT, телеком - 28%, финансы, банки, бухгалтерия - 10%, медицина, фармация - 9%, продажи - 9%, сфера услуг - 6%, энергетика, добыча сырья - 4%. Наименее привлекательными сферами для заработка участники опроса считают транспортную, юридическую, развлекательную сферы и общепит.

При сравнении данных указанного опроса по состоянию на январь 2022 года с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2020 году, аналитики сервиса пришли к выводу, что за последние пару лет интерес россиян к сфере IT и телеком вырос на 7%. Финансовая сфера и продажи, наоборот, стали в меньшей степени интересовать людей (-3% по сравнению с допандемийным периодом).