Смартфоны, умные часы и ноутбуки вошли в топ покупок россиян на AliExpress в каникулы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россияне чаще всего в новогодние каникулы покупали на AliExpress смартфоны, умные часы и ноутбуки. Об этом сообщается в результатах аналитики AliExpress Россия.

"На новогодних праздниках <...> смартфоны возглавили рейтинг категорий от локальных продавцов по обороту. На втором месте - умные носимые устройства (смарт-часы и фитнес-браслеты). Третьими в списке оказались ноутбуки. Также в топ-5 рейтинга попали гаджеты для уборки дома и телевизоры. Самым дорогим товаром, купленным на праздниках, стала игровая видеокарта GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC", - говорится в результатах аналитики.

Лидером среди локальных категорий по количеству продаж в январские праздники стали товары для кошек - спрос на них увеличился в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте оказались кондитерские изделия, а на третьем - готовые пироги и торты. По данным исследования AliExpress Россия и ResearchMe, именно сладости выбирают 39% россиян в качестве новогоднего подарка. Замыкают пятерку рейтинга молочные продукты и овощи.

Кроме того, во время праздников пользователи AliExpress интересовались товарами для ремонта и обустройства квартиры или дома. Среди локальных категорий в 8,8 раза вырос спрос на сантехнику, в девять раз - на электроинструменты, в 3,3 раза - на сварочное оборудование, в 5,4 раза - на инструменты для дома и сада, в 10 раз - на краску и материалы для обработки стен. Также популярна и техника для дома от локальных продавцов: за первую новогоднюю неделю спрос на стиральные машины вырос в 6,6 раза, в 3,2 раза - на посудомоечные машины, почти в шесть раз - на холодильники и морозильные камеры, в 2,3 раза - на домашние обогреватели.

В числе быстрорастущих локальных категорий также оказались товары для животных. Спрос на них увеличился в 13 раз. Самыми популярными являются товары для кошек и собак. Россияне чаще всего покупают для своих питомцев интерактивные игрушки-мячики, специальные расчески и ошейники.

Эксперты AliExpress Россия выяснили, что в первую неделю января пользователи стали активно покупать технику. Спрос на умные носимые устройства в январе вырос в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Самый популярный умный гаджет у россиян - смарт-часы.

В январские праздники россияне активно покупали компьютерную технику. Так, за период вырос спрос на ноутбуки - их стали покупать в 2,7 раза чаще по сравнению с прошлым годом. В 3,5 раза вырос спрос на процессоры для ПК, а также в 2,3 раза - на роутеры и в 5,3 раза - на внутренние жесткие диски.