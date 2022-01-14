Поиски алмазов начнутся в текущем году на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Геологи в 2022 году начнут работу по выявлению в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края месторождений коренных алмазов. Соответствующее соглашение подписано краевым министерством экологии и рационального природопользования, компанией "Алроса" и Красноярским НИИ геологии и минерального сырья (КНИИГиМС), сообщила пресс-служба министерства.

"Перспективные алмазоносные площади планируют изучать в Эвенкии. Там проведут геологическое и геофизическое изучение участка недр для выявления месторождений коренных алмазов. <...> Специалисты планируют применять прогрессивные методы и технологии геологоразведки, новые высокотехнологичные способы прогнозирования, в том числе с элементами искусственного интеллекта обработки данных", - говорится в сообщении.

По информации министерства, генеральный директор алмазодобывающей компании Сергей Иванов сообщил, что участок недр в Эвенкии, на который "Алросе" выдана лицензия, обладает ресурсным потенциалом в 150 млн карат алмазов. "В этом году наши геологи планируют начать здесь полевые исследования и аэрогеофизическую съемку", - процитировали его в пресс-службе министерства.

Изучение и освоение минерально-сырьевой базы компания планирует в сотрудничестве с региональным министерством экологии и его отраслевым предприятием - КНИИГиМС. Специалисты организации и научного института будут выезжать в совместные полевые экспедиции для проведения геофизических работ, дистанционного зондирования и дешифрования космоснимков высокого разрешения.

"На территории края начинает свою деятельность крупная компания - мировой лидер по добыче алмазов. <...> Компания будет развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места, что также очень важно для социально-экономического развития региона. Необходимо отметить, что все налоги на добычу алмазов будут поступать исключительно в бюджет края", - сказал глава министерства Павел Борзых.