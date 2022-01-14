Финподдержку в 2021 году получили 850 представителей столичных креативных индустрий

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Финансовую поддержку в прошлом году получили 850 представителей творческого бизнеса столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Представители творческого сектора экономики получают помощь от города по шести направлениям. Более 850 столичных компаний креативного сектора экономики в минувшем году получили субсидии, гранты, льготные кредиты и займы, а также поручительства по кредитам. В частности, для московской индустрии анимации было инициировано два гранта - на поддержку коммерческой и некоммерческой анимации. Для грантов правительство Москвы выделило 100 млн рублей", - говорится на портале.

Город помогает творческим индустриям не только финансово, но и в продвижении их продукции и услуг на уровне страны и мира, аналитике рынка, образовании, создает инфраструктуру для успешной работы, условия для формирования творческого сообщества.

"Всего в столичном креативном секторе экономики работает более 1 млн человек. В 2021 году был открыт первый в столице центр услуг для креативного бизнеса, а также выпущено постановление правительства Москвы о реализации пилотного проекта по созданию креативных кластеров и креативных пространств. Проекты Москвы были представлены на мировой арене, что стало еще одним важным шагом к продвижению креативных индустрий столицы", - цитируют на портале руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Получать необходимую городскую поддержку помогает столичное Агентство креативных индустрий (АКИ). В своей работе оно ориентируется на запросы, поступающие от творческих организаций, компаний, отдельных представителей. В 2021 году от представителей креативных индустрий Москвы поступило более 150 запросов, около половины из них было реализовано, четверть сейчас находится в работе.