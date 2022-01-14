Рыбопромышленники сочли маловероятным резкий скачок цен на красную икру

14 января газета "Ведомости" написала, что в конце 2021 года и в начале 2022 года поставщики красной икры направили розничным игрокам заявки на существенное повышение цен на свою продукцию.

"По нашей информации, трейдеры не планируют повышать цены в январе-феврале, так как активные продажи фактически остановились и возобновятся только ближе к праздникам - Масленица, 23 февраля и 8 марта. Но резкий скачок цен маловероятен, поскольку цена ограничена спросом и реальной покупательской способностью россиян", - сказал Зверев.

По этой же причине, по оценкам ассоциации, рост доставки скорее повлияет на рентабельность оптового и розничного звена, чем на рост розничных цен. Как пояснил Зверев, большое влияние на российские цены на икру оказывает растущая продовольственная инфляция в мире. "Вместе с тем наблюдается высокий спрос на икру со стороны азиатских стран. "Просели" в 2021 году запасы на главном икорном рынке в мире - в Японии, поэтому в минувшем году поставки красной икры туда выросли", - отметил глава ВАРПЭ.

Он добавил, что все эти факторы вызывают нестабильность в оптовом и розничном сегменте, которая отражается на ценах.

В ВАРПЭ напомнили, что в 2021 году российские рыбаки добыли 540 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что позволяет произвести около 25 тыс. икры при емкости российского рынка в 14-18 тыс. тонн. По словам Зверева, стоимость доставки рыбопродукции по железной дороге сильно выросла и остается на высоком уровне. Тариф на железнодорожную перевозку Владивосток-Москва сейчас зафиксировался на уровне 27 рублей за кг. Это более чем в два раза выше тарифа в аналогичный период прошлого года (13 января 2021 года - 12-13 рублей/кг).

По информации ВАРПЭ, оптовые цены на икру горбуши в Центральном федеральном округе находятся в пределах 4200-4500 рублей/кг, что почти на 10% больше, чем в январе 2021 года.

Позиция ретейла

В пресс-службе торговой сети "Верный" ТАСС сообщили, что в конце декабря 2021 года компания получила письмо от поставщика красной икры с уведомлением о повышении закупочной цены на товар на 7% с 31 декабря. "Оно [повышение цены] - первое за текущий год, но такого существенного единовременного повышения цен на икру не было последние несколько лет", - отметили в компании.

Там пояснили, что поставщик ссылается на подорожание стоимости перевозки товара и отсутствие объемов икры на российском рынке - из-за неудачной путины в других странах Китай закупил больший объем российской икры, чем обычно, поэтому на российском рынке есть определенный дефицит сырья.

"Повышение цены мы пока не приняли, поскольку считаем, что такое резкое подорожание не может быть оправдано, и поставщик пытается использовать сезон повышенного спроса на товар в свою пользу", - добавили в "Верном".

Другие ретейлеры пока не ответили на запрос ТАСС.