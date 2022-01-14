Tesla начала принимать криптовалюту Dogecoin в качестве оплаты за товары

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Компания Tesla объявила о приеме криптовалюты Dogecoin в качестве оплаты за некоторые товары. Соответствующая информация появилась на сайте созданного Илоном Маском предприятия по производству электромобилей.

В магазине компании представлены предметы одежды, аксессуары, автомобили и другие позиции. Товары, доступные к покупке за криптовалюту, помечены специальным значком. На сайте Tesla отмечается, что совершенные посредством Dogecoin покупки не подлежат возврату, обмену или отмене. Подчеркивается также, что интернет-магазин не работает с другими криптовалютами.

Сам Илон Маск в пятницу написал в Twitter, что продукцию Tesla теперь "можно купить за Dogecoin". Ранее он неоднократно положительно отзывался о Dogecoin в своем микроблоге.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.

Tesla была основана в 2003 году. Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем. В октябре 2021 года рыночная стоимость компании впервые превысила 1 трлн долларов.