Минфин к концу года ожидает выйти на положительные результаты в борьбе с инфляцией

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минфин РФ к концу 2022 года надеется выйти на положительные результаты в борьбе с инфляцией, заявил на Гайдаровском форуме глава министерства Антон Силуанов.

"Переходя к России, я хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, какие задачи надо решать. <…> Те проблемы - а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера - считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов", - сказал он.

Дефицит рабочей силы, который сейчас испытывает Россия, должен поддержать внедрение новых технологий и повышение производительности труда, заявил Силуанов

"Дефицит рабочей силы сейчас как раз подстегнет к росту производительность труда. То есть всегда говорим, что если у нас есть дешевый ресурс, то нет никакого резона внедрять новые технологии, энергосбережение. То же самое и здесь. Это надо поддержать", - сказал Силуанов.