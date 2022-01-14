Цыденов заявил, что на модернизацию энергосистемы Улан-Удэ требуется около 30 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Город Улан-Удэ нуждается в увеличении мощностей тепло- и электрогенерации. По предварительным подсчетам, на модернизацию энергосистемы города, в котором живут около 600 тыс. человек, необходимо порядка 30 млрд рублей, сообщил в пятницу в интервью на стенде ТАСС в рамках Гайдаровского форума глава Бурятии Алексей Цыденов.

В декабре 2021 года на ТЭЦ-1 - станции, которая на протяжении более 85 лет обеспечивает тепловой энергией Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского района Улан-Удэ, произошел пожар. На несколько дней были ограничены теплоснабжение около тысячи домов и подача горячей воды, местные власти ввели режим ЧС. Энергетики вынуждены были перевести часть нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2 - станцию, которая нуждается в модернизации. Позже президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Бурятии проанализировать причины аварии и принять меры по недопущению таких ситуаций.

"Мы понимаем, что нам нужно делать, но пока глобальных решений нет. Первично считали: с модернизацией котлов на ТЭЦ-2, с созданием электрогенерации, модернизацией сети трубопроводов в целом выходит порядка 30 млрд рублей. Это большой проект, его надо делить на части. Этапами, но делать нужно, поэтому мы продолжаем работать с Минэнерго, Минстроем по поиску вариантов модернизации", - сказал глава республики.

За свой счет регион такой проект не осилит. По мнению Цыденова, перекладывать инвестзатраты на потребителей, заложив их в тарифы для населения, - не самый хороший вариант. "ТГК-14 не в стороне - внутри процесса. Коллеги готовы работать, но им надо понимать источник компенсации. <…> Бюджетная поддержка требуется", - сказал он.

В настоящее время большую часть столицы Бурятии теплом снабжает ТЭЦ-1, не имеющая резерва тепловой мощности, износ ее основного оборудования составляет более 70%. ТЭЦ-2 начали проектировать и строить в 1980-х годах, в 1991 году был введен в эксплуатацию первый паровой котел, однако из-за развала СССР строительство не было завершено, станция функционирует в режиме котельной и обеспечивает 30% от общего централизованного теплоснабжения Улан-Удэ. В городе также есть 140 малых котельных и порядка двух тыс. объектов (станции техобслуживания, склады, гаражи и так далее), где работают малые котлы.

"Модернизация ТЭЦ-2 позволит обезопаситься от возможных аварийных ситуаций, от внешних отключений, позволит в случае внештатных ситуаций за счет объединения сетей поддерживать температуру для ликвидации аварийных последствий", - пояснил Цыденов. Кроме того, наращивание мощностей теплогенерации необходимо для развития города: в Улан-Удэ активно развивается жилищное строительство, появляются новые микрорайоны и кварталы.

Комплексный вопрос

Еще одна проблема в Улан-Удэ - экологическая, так как почти половина города - это частный сектор, который отапливается дровами и углем. "Актуален вопрос централизованного отопления и перехода на альтернативные виды - электроотопление, которое может решить вопросы экологии", - отметил Цыденов.

Однако есть нюанс - вопрос сбалансированности по электропотреблению. В Улан-Удэ 60% электроэнергии - это внешние источники - так называемые перетоки, в основном из Иркутской области, поэтому вопрос сбалансированности электрогенерации важен, уверен глава Бурятии. Городу нужны дополнительные централизованные мощности как по тепло- , так и по электрогенерации.

"Из городов-стотысячников мы остались одни несбалансированными по электропроизводству - электропотреблению. Улан-Удэ стоял последним в плане СССР по созданию дополнительных электрогенерирующих мощностей, но Советский Союз прекратил существование, и, к сожалению, проблема осталась нерешенной", - сказал Цыденов.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.