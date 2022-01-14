Мишустин осмотрел продукцию семейных предприятий в "Экспоцентре"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел в пятницу выставку, организованную в московском "Экспоцентре" в рамках всероссийского форума семейного бизнеса "Успешная семья - успешная Россия!"

Свою продукцию на стендах представили предприятия из более чем 60 российских регионов, в том числе из Вологодской и Нижегородской областей, Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии. Среди показанных премьеру товаров были в том числе и местные угощения, например, протертая брусника и черника с сахаром, которую привезли из Югры. Другие территории представили на выставке молочную продукцию, шоколад.

На некоторых стендах можно увидеть национальную одежду и текстиль - их, в частности, привезли участники из Якутии. В другой части экспозиции гостям показали ювелирные украшения из этой республики: Якутия известна как крупный центр добычи алмазов. Также среди экспонатов - кисловодский фарфор ручной работы, вологодский лен, макеты ландшафтных дизайн-проектов. Всего в форуме участвует почти 500 семей.

Одна из семейных компаний даже привезла на выставку двух коз, организовав для них в "Экспоцентре" небольшой загон с сеном. Подойдя к этому стенду, глава кабинета министров остановился и покормил животных - отдал специально приготовленную для них морковку.

Позже в "Экспоцентре" у главы кабмина также запланирована встреча с представителями семейного бизнеса и выступление на пленарном заседании, тема которого - источники роста малого и среднего предпринимательства в регионах.

Программа форума

Среди основных тем форума - вопросы комплексной и системной поддержки малого и среднего бизнеса, включая семейные компании: от законодательства до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений деятельности. Кроме того, на мероприятии подведут итоги реализации в 2021 году специального проекта Торгово-промышленной палаты РФ "100 надежд бизнеса" и наградят победителей из числа его участников.

В трех предыдущих форумах приняло участие всего более 15 тыс. человек, включая иностранных гостей из Германии, Италии, Швейцарии, Вьетнама, семейные предприятия из всех регионов России.